Premium Energy vi porta nel backstage di "Fast & Furious 7"

10:49 - Sulla scia del successo mondiale dell'inarrestabile franchise (quasi 2 miliardi e mezzo di dollari di incasso globali per i 6 precedenti film) arriva a tutta velocità "Fast & Furious 7". Il film sarà nelle sale dal 2 aprile e Premium Energy per l'occasione programma per l'1 una giornata dedicata al mito, ripercorrendo l'intera avventura con una maratona di tutti i film della seguitissima saga, dalle 11 a mezzanotte.

Fast & Furious 7 - Speciale dietro le quinte Su Premium Energy una giornata dedicata alla saga

Mercoledì 1° aprile è il Fast & Furious Day: la rete più adrenalinica di Premium presenta alle ore 21.15 un imperdibile Speciale Anteprima nel quale Vin Diesel svela in esclusiva i segreti del nuovo film, presenta tutti i personaggi e commemora l'amico fraterno Paul Walker che, con le sue parole "il migliore dei film sarà quello che dobbiamo ancora fare", ha spinto tutta la squadra a dare il massimo in sua memoria.



Nello Speciale, a cura di Simona Ralli, anche le dichiarazioni esclusive del cast, straordinari effetti speciali ed alcune scene inedite in cui la new entry Jason Statham nei panni di Deckard Shaw, dopo l'assassinio del fratello, cerca vendetta mettendosi sulle tracce di Dominic Toretto.



Il film, diretto da James Wan e prodotto dallo stesso Vin Diesel, segna l'ultima interpretazione di Paul Walker, deceduto quando le riprese erano ancora in corso. Nel cast tornano gli attori veterani della saga: Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez,Tyrese Gibson, il rapper Chris "Ludacris" Bridge. A questi nomi si aggiunge un'altra new entry: Kurt Russell.



Ma non finisce qui: all’iniziativa editoriale#FFDay di Premium Energy si unisce un concorso a premi per tutti gli appassionati della saga! Per partecipare basta cliccare su www.fastandfurious7day.it e rispondere alle tre domande. Scaldate i motori, la gara sta per avere inizio!

Su Premium Energy Mercoledì 1° aprile

Ore 11.40 : Fast and Furious

Ore 13.30. : 2 Fast 2 Furious

Ore 15.25 : The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Ore 17.10 : Fast & Furious- Solo parti originali

Ore 19.00 : Fast & Furious 5

Ore 21.15: Speciale Anteprima "Fast & Furious 7"

Ore 21.30: Fast & Furious 6