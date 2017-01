Premium Cinema vi porta nel backstage di "Foxcatcher"

11:37 - Appuntamento su Premium Cinema con lo "Speciale Anteprima" di Foxcatcher: vincitore del premio alla miglior regia per Bennett Miller all'ultimo Festival di Cannes, il film ha avuto anche cinque nomination agli Oscar, tra cui quella per il protagonista Steve Carell.

L'attore, reso irriconoscibile da un sapiente trucco, abbandona eccezionalmente il genere comico e ci regala un'interpretazione memorabile. A proposito del make-up racconta: "E’ stato sconcertante... ma è servito perché quando gli altri mi vedevano con tutto quel trucco si rapportavano a me in maniera diversa."



Carell interpreta John du Pont, allenatore milionario ossessionato dal suo atleta più forte Mark Schultz (Channing Tatum) con cui svilupperà un'amicizia ai limiti del morboso che sfocerà in un brutale assassinio. Sul personaggio di Du Pont il regista dichiara: "Forse ciò che ha fatto è mostruoso, ma cerchiamo di andare in profondità per capire cosa lo ha portato a questo gesto".



Channing Tatum ha dovuto affrontare allenamenti e prove durissime per riuscire a calarsi magistralmente nel personaggio: "Ho cercato di essere il miglior wrestler possibile, mi sono allenato da wrestler." Nel cast anche Mark Ruffalo, nominato come miglior Attore non Protagonista, e Sienna Miller.



Foxcatcher è tratto dalla vera storia di du Pont e Schultz, raccontata dall’atleta stesso nella sua autobiografia, "Foxcatcher. Una storia vera di sport, sangue e follia", edita in Italia da Sperling & Kupfer.



Mercoledì 4 marzo alle ore 20.50 Premium Cinema presenta in esclusiva assoluta le prime immagini del film, in uscita giovedì 12 marzo nelle sale italiane dopo il successo di critica e pubblico ottenuto negli ultimi mesi. Nello speciale, a cura di Simona Ralli, interviste inedite, backstage e alcune delle sequenze più interessanti del film.



