Premium Cinema HD, un maggio tutto all'insegna dell'amore

Giovedì 4 maggio, alle ore 21.15, l'ex single più incallita del grande schermo metterà la testa a posto: si sposerà e diventerà anche mamma. Nel cast di "Bridget Jones’s Baby" la coppia Renée Zellweger-Colin Firth, cui va ad aggiungersi Patrick Dempsey nel ruolo di un nuovo spasimante. In preparazione del prime-time, dalle ore 17.00 circa al via la maratona con "Il diario di Bridget Jones" seguito da "Che pasticcio, Bridget Jones!".



Giovedì 11 maggio, in prima serata, è la volta de "Il mio grosso grasso matrimonio greco 2". Nia Vardalos e John Corbett, rispettivamente Toula e Ian, sono sposati da diverso tempo e la loro unica figlia, Paris, ha ormai 17 anni. Per il nonno sarebbe arrivato il momento di trovare un "bravo ragazzo greco" alla nipote, mentre per Paris il futuro prevede un college il più lontano possibile dai soffocanti parenti. Cosa avrà la meglio tra le tradizioni, il mitico Vetrix e i sogni della giovane?



Per tutto l’arco del mese, sempre in prima tv assoluta, Cinema HD offre inoltre una panoramica dei migliori corti a tema dal circuito internazionale. Ogni giovedì alle ore 20.50, CortoCircuito propone i più bei cortometraggi dedicati ai segreti di una cerimonia perfetta.



Ad aprire la rassegna "La killer damigella" (04 maggio) di Tov Belling, per scegliere con cura testimoni e damigelle. "Joanna" (11 maggio) di Panagiotis Fafoutis, è il cortometraggio giusto per assicurarsi che il partner si presenti all’altare. "Wedding Cake" (18 maggio) di Viola Baier insegna invece a preparare con amore la torta nuziale, mentre "Finchè cella non ci separi" (25 maggio), di Joserro e Mariana Emmanuelli offre gli spunti giusti per scrivere le promesse più romantiche. A chiudere il ciclo, il 28 maggio a partire dalle ore 15, una maratona a tema di CortoCircuito