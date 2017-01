Premium Cinema, "A proposito di Davis" in prima tv esclusiva

Sette giorni nella vita di un musicista folk nel Greenwich Village degli anni '60: questa la storia che i fratelli Coen (registi di film cult come Il grande Lebowski e Non è un paese per vecchi e attualmente Presidenti della Giuria del Festival di Cannes) hanno deciso di raccontare in A proposito di Davis, ispirandosi all'autobiografia di Dave Van Ronk, musicista americano e collaboratore di Bob Dylan.