Power Rangers, ecco la squadra al completo in tuta da combattimento

L'armatura indosso e le maschere alzate che scoprono i volti. Ecco i cinque protagonisti al completo di Power Rangers , il reboot della popolare serie televisiva, atteso nelle sale per il 24 marzo 2017. Dopo i Character poster lo scatto, diffuso sui social (via Usa Today), mostra finalmente gli attori insieme nelle loro tute da combattimento.

Da sinistra a destra si possono vedere Kimberly / Pink Ranger (Naomi Scott), Billy / Blue Ranger (RJ Cyler), Jason / Red Ranger (Dacre Montgomery), Zack / Black Ranger (Ludi Lin) e Trini / Yellow Ranger (Becky Gomez).



Il film verrà prodotto dalla Lionsgate e dalla Saban Films, con la sceneggiatura di Ashley Miller e Zack Stenzt (X-Men: L’Inizio). La trama del film riprende quella della serie originale e racconta la storia di cinque studenti liceali che scoprono una terribile minaccia alinea intenta a distruggere il mondo. Scelti dal destino, i protagonisti diventeranno i nuovi Power Rangers per salvare il pianeta.



Power Rangers è stata non solo una serie tv di grande successo (in onda tra il 1993 e il 1996) bensì anche un fenomeno che ha monopolizzato la televisione per diversi decenni in varie forme e il cinema con ben due film: Mighty Morphin Power Rangers: the Movie, del 1995, e Turbo: A Power Rangers Movie del 1997.