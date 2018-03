Post razzista di un infermiere lombardo, è ancora scontro tra Nord è Sud

"Tra un nonno milanese di 100 anni e un bambino napoletano di sei, io rianimerò sempre il nonno milanese". Questo è il post razzista di un sedicente infermiere lombardo, apparso su Facebook nei giorni scorsi e poi rimosso. Una frase che inevitabilmente ha scatenato la polemica e diviso ancora una volta il Paese.



Se ne parla a Pomeriggio Cinque le cui telecamere hanno interpellato i cittadini napoletani registrandone le reazioni. "Cosa penso? Che ha sbagliato, salverei il bambino", dice una signora. "Non bisogna mai fare distinzioni di popoli, siamo tutti uguali, si vede che un imbecille questo qua", risponde invece un signore.



Eppure l’indignazione arriva anche dai cittadini milanesi: "Chi ha scritto non può fare l’infermiere, mi pare ovvio che non possa avere a che fare con le persone. Sono due vite umane e hanno pari dignità, devono essere salvate entrambe".