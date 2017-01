Pooh, la grande reunion stasera su Canale 5

Tornano in prima serata #Igrandiconcerti di Canale 5 con "Pooh - L'ultima notte insieme", la grande festa celebrata allo Stadio San Siro di Milano per i 50 anni di carriera della band italiana per eccellenza. Per la prima volta in una formazione a cinque, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli canteranno tutti i loro successi del passato e i brani inediti scritti in occasione di questa tappa storica.