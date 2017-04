Ponte crollato a Cuneo: "Abbiamo avuto 5 secondi per allontanarci"

Una rampa di collegamento del viadotto della tangenziale di Fossano, in provincia di Cuneo, è crollata improvvisamente sulla strada sottostante, distruggendo un'auto dei carabinieri che stavano effettuando un posto di blocco. In esclusiva a "Pomeriggio 5" i due uomini raccontano il giorno del tragico evento: "Avevamo appena ultimato un controllo e abbiamo udito uno scricchiolio che proveniva dal ponte, ci siamo insospettiti e abbiamo avuto solo cinque o sei secondi per allontanarci e salvarci la vita". Guarda il video in alto.