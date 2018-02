Pomeriggio Cinque, Sylvie Lubamba: "Ho superato il carcere grazie alla fede"

Sylvie Lubamba ha trascorso tre anni e mezzo in carcere, dove ha perso 10 chili ma ha trovato la fede. Proprio la sua rinata spiritualità l’ha aiutata a superare la vita dietro le sbarre, come lei stessa ha raccontato nel salotto di Barbara d'Urso. "Dopo 3 anni e 4 mesi di carcere ritornare al mondo reale non è facile, riappropriarsi della propria vita è difficile. Anche le cose semplici assumono un nuovo significato. Ho superato quel periodo rafforzando la mia fede", spiega la showgirl a "Pomeriggio Cinque".



In carcere c’è poi stato l’incontro con il Santo Padre durante la Pasqua del 2015 che l’ha avvicinata ancora di più alla fede: "Mi sono sentita fortunata e benedetta". La showgirl poi sottolinea: "Davanti a Dio ho pagato il mio debito, non sono un reato che cammina".