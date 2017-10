Pomeriggio Cinque, Soleil: “Per me con Luca è finita”

Confronto finale a Pomeriggio Cinque per Soleil, la fidanzata di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ora concorrente al GfVip. In merito alla bufera lanciata dal fratello di lui, Gianmarco, sul presunto flirt della ragazza con il suo rivale Marco Cartasegna lei risponde: “Io e lui non abbiamo più parlato da quando è uscita questa notizia. Gianmarco ha fatto tutto questo per coprire il fratello. Lui non ce l’ha con me, ma ha strumentalizzato la storia di Marco per coprire ciò che Luca ha fatto con la sua ex corteggiatrice. Lui mi ha dato della vigliacca e io in questo momento non mi sento più la sua fidanzata”, ha affermato la giovane.



“Mi auguro di chiarire con lui, ma ho molti dubbi sulla sua sincerità – ha aggiunto la donna - dubito di tutte queste sue esternazioni. Ad oggi mi sento tradita e delusa da tutto questo”. Soleil sollecitata poi da Barbara D’Urso ha deciso di voler chiarire con Luca per mettere un punto fermo alla loro relazione.