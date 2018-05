Pomeriggio Cinque, pace fatta tra Barbara d’Urso e Valentina Vignali

Barbara d’Urso e Valentina Vignali hanno siglato la pace - con tanto di abbraccio - in diretta televisiva durante la trasmissione Pomeriggio Cinque. In realtà, come sottolinea la conduttrice, non c’era mai stata una lite vera e propria ma solo un suo duro commento della d'Urso dopo il video pubblicato su Instagram dalla modella in cui lanciava banconote da 50 e 100 euro.



La conduttrice, che aveva redarguito pubblicamente la giocatrice di basket sempre dal salotto del suo talk pomeridiano, ha provato a smorzare i toni ("Ho visto il video sui siti e ho detto 'Chi è questa cretina che mette i soldi in esposizione?"), per poi, però, ribadire il concetto chiave: "E comunque è quello che penso, che una che fa così è una cretina, voglio bene a Valentina ma ha capito un po' la lezione".