Pomeriggio Cinque: Luca Dorigo, dopo il calendario è di nuovo single

Luca Dorigo senza veli su un calendario. Le immagini hot dell’ex tronista di Uomini & Donne hanno suscitato non poche polemiche, in primis con la sua ragazza Valentina che proprio a causa della decisione del compagno di posare nudo ha deciso di chiudere il loro rapporto. “Rettifico – dice Luca Dorigo in esclusiva a Pomeriggio Cinque – sono io ad aver lasciato lei. Era diventata troppo gelosa”. Una scelta, quella di Luca, irreversibile: “Io le voglio bene, ma sapeva a cosa andava incontro stando con me”, ha sottolineato l’ex tronista. Il calendario, in un primo momento era stato accettato dalla ragazza che però poi ha iniziato ad ingelosirsi. “Io e lei stavamo insieme da un anno – ha detto Luca a Barbara D'Urso - ma questa sua gelosia incontenibile insieme ad altri fattori mi hanno portato a decidere di troncare la nostra relazione”.