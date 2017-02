Pomeriggio Cinque, la Nile si difende: "Non sono troppo magra"

A "Pomeriggio Cinque" si parla di orgoglio curvy ed eccessiva magrezza. Ospite nel salotto di Barbara D'Urso c'è Sarah Nile, bersagliata sui social ultimamente per la sua eccessiva magrezza. "Non sono magra e nemmeno anoressica - dice l'ex gieffina e playmate -. Forse in qualche foto sono apparsa troppo magra ma nel momento in cui ti senti bene con te stessa, anche se sei qualche chilo in meno non hai problemi a mostrarti".