Pomeriggio Cinque, è giallo tra Luca Onestini e Soleil

A "Pomeriggio Cinuque" si parla ancora di Grande Fratello Vip e a calamitare la discussione è Luca Onestini, personaggio rivelazione di questa edizione. “Luca sta bene, è soddisfatto ma frastornato - dice il fratello Gianmarco – ospite nel parterre di Barbara d'Urso. Immediata la curiosità degli ospiti di Pomeriggio Cinque riguardo la storia tristemente finita tra il bel Luca e la sua Soleil.



“No Luca non ha rivisto Soleil – afferma il fratello - la sua storia con lei è definitivamente finita”. C’è speranza quindi per la Bonas Paola Caruso che continua ad avvalersi dell’aiuto di Barbara d'Urso per catturare l’attenzione dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Non vedo l’ora di incontrarlo – dice Paola – io e lui siamo uguali e potremmo cantare insieme il suo tormentone “Batti le mani, schiocca le dita”.