Pomeriggio Cinque, Bossari bacia tutte: dopo la Blasi pure la D’Urso

Continuano a fioccare baci anche dopo la fine del Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, non essersi fermato il trend di quest’ultima edizione e l’ultimo a cascarci, in ordine di tempo, è il vincitore Daniele Bossari. Il conduttore è stato ospite di Pomeriggio Cinque e, dopo una lunga intervista con Barbara D’Urso, decide di ringraziarla con un bel bacio a sorpresa. È il secondo bacio dopo quello a Ilary Blasi arrivato durante la finale del reality che lo ha visto trionfare. Un traguardo che ha aiutato l'ex conduttore di Popstar a superare del tutto il momento di depressione, che per anni lo ha tenuto lontano dalla televisione. Prima del bacio rubato, Bossari ha avuto modo di parlare a cuore aperto, emozionandosi davanti alle immagini della proposta di matrimonio fatta alla sua compagna Filippa Lagerback in diretta televisiva: "Pensavo di stare tre giorni nella casa, invece sono stato travolto e sono arrivato a questo momento che è stato l’apice per me, perché lì ho capito che le cose si erano sistemate".