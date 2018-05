Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso festeggia il compleanno in diretta

Barbara d’Urso compie gli anni. L’instancabile conduttrice di Canale Cinque, impegnata nelle ultime settimane in tre programmi, spegne oggi 61 candeline. Una ricorrenza importante che non è sfuggita ai milioni di fan che sui social hanno voluto fare gli auguri alla timoniera del Grande Fratello.



A omaggiare "Carmelita" ci ha pensato anche la redazione di Pomeriggio Cinque che, in diretta televisiva, le ha fatto consegnare un mazzo di fiori bianchi. Sorridente e stupita, la d’Urso ha ringraziato per la sorpresa: "Grazie, non me lo aspettavo! Sono contenta di festeggiare ancora un anno insieme a voi".