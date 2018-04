Pomeriggio Cinque, 5 anni senza Franco Califano

Esattamente cinque anni ci lasciava per sempre Franco Califano e Pomeriggio Cinque ha voluto omaggiare il cantante, donnaiolo incallito e sempre con la battuta pronta, con una carrellata di video e immagini delle sue esibizioni sul palco. Un vero poeta che ha scritto alcune delle pagine più belle della nostra musica, oltre ad essere stato uno degli interpreti più intensi della canzone italiana, con più di 20 milioni di dichi venduti. Anche la stessa Barbara d'Urso lo ricorda con affetto nella trasmissione di Canale 5: "Per me era come un fratello".