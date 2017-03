Pomeriggio 5, Sara Capoferri: "Mi sono allontanata perché volevo liberarmi"

Dopo il ritrovamento di Sara Capoferri, la madre scomparsa a Brescia, ascoltiamo in esclusiva a Pomeriggio 5 le parole della donna che spiega il motivo del suo allontanamento: "Mi sono allontanata perché volevo liberarmi. Ho capito che ero in una spirale da cui non riuscivo a uscire. Chi mi è più mancato è stata mia figlia".