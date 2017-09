Pomeriggio 5, saluta Andonio: "In strada tutti vogliono fare selfie con me"

I suoi video fanno furore sul web ma prima era sfottuto e deriso per il suo peso. A "Pomeriggio Cinque" si racconta Marco Morrone, per tutti Saluta Andonio: "A scuola tutti mi prendevano in giro, ogni giorno. Mi dicevano 'chiattone, ciccione', ma io me ne fregavo - racconta il 16enne, 135 kg, per anni vittima dei bulli ma che ora si è preso una grande rivincita. "In strada mi fermano tutti, vogliono fare le foto con me, i selfie." Marco si è così ritrovato nel video di Fabio Rovazzi e Morandi "Volare". E ora il suo "Saluta Andonio" è diventato un vero e proprio tormentone.