Pomeriggio 5, omicidio Loris: "Una mamma che parla così non esiste"

In diretta a Pomeriggio 5 parla la sorella di Veronica Panarello, la donna accusata di aver ucciso suo figlio. Barbara D'Urso chiede spiegazioni riguardo al desiderio di Veronica di voler fare una crociera nello stesso periodo del ritrovamento del piccolo Loris: "Mentre tuo figlio è all'obitorio non puoi parlare di cose del genere. Una mamma che parla così non esiste" dichiara la sorella. Ecco il video.