Pomeriggio 5, le dure accuse di Giada: "Indagano come atti sessuali consensienti"

Giada, abusata da un prete a 13 anni, parla in esclusiva a Pomeriggio 5: "Il Pubblico Ministero ha delegato la psicologa di indagare come atti sessuali con minore consensiente e non come violenza sessuale. Lui ne esce pulito senza aver subito nessun processo, è stato tutto architettato per salvare il prete, sono delusa".