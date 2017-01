Pomeriggio 5, l'ex gieffina Mary: "Ho perso 62 chili, ecco la mia dieta"

A " Pomeriggio Cinque " ospite l'ex gieffina Mary Segneri che è riuscita a perdere ben 62 kg . Dopo aver detto addio ai chili in eccesso per lei è iniziata una nuova vita, preziosi consigli per chi vuole rimettersi in forma in vista dell'estate: "Bisogna partire dalla spesa. Al reparto frutta comprate anguria, ananas e melone, invece di uva e banana che contengono molti zuccheri. Sono ottimi a merenda o nelle insalate"

"Nessun limite invece per le verdure, abbondate con zucchine, melanzane e peperoni. Inoltre tutto quello che è verde non si pesa, comprate a volontà" ha continuato l'ex gieffina "Al banco formaggi invece ci si ferma al massimo per lo stracchino, mentre il pesce si può mangiare anche tutti i giorni perché fa benissimo".



Ma Mary non è l'unica ad essersi messa d'impegno. Anche Nozzolino e la Velona continuano i loro allenamenti, che con la bella stagione si sono trasferiti in spiaggia. Corsa nell'acqua, piegamenti, addominali e glutei sono un vero toccasana per riacquistare tonicità: "E' veramente tosta, un allenamento marines, ma non ci abbattiamo. Anche voi non mollate, non perdete la voglia di ridere e di sentirvi sani"