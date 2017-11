"Durante un rapporto di coppia molto lungo si fantastica anche sui nomi dei figli e a noi è capitato spesso". A parlare nel salotto di Pomeriggio Cinque è Rossana Feola, ex fidanzata di Raffaello Tonon, rimasta nell’anonimato durante gli anni della loro storia d’amore. La ragazza commenta una clip in cui l'ex compagno confessa nella casa del Grande Fratello Vip di non sentirsi pronto alla paternità. "Mi sembra strano che dica una cosa del genere, eravamo d’accordo anche sul nome del maschio, Tancredi o Edoardo, mentre su quello della femminuccia io preferivo nomi stranieri e lui italiani. Camilla era il suo preferito". Poi in studio interviene Monica Setta che fa una battuta sulla presunta omosessualità di Tonon a cui la Feola risponde con serenità: "In questi anni mi è capitato spesso che facessero alcune considerazioni del genere, ho sempre sorriso. Sapevo cosa avevo in casa, stavo con Raffaello per costruire una famiglia".