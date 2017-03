L'ex amante di Don Andrea Contin risponde alle domande di Barbara D'Urso in merito alla sua relazione con l'uomo di chiesa, durata cinque anni.

La donna racconta di aver trovato la forza di interrompere la relazione, ma il dramma e la sofferenza restano: “Lui diceva di aver bisogno di me, voleva un figlio da me, ma col pretesto della gelosia diventava violento".