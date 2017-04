Affiorano alla mente dolci ricordi pensando a Non E’ La Rai, la storica trasmissione di Gianni Boncompagni (recentemente scomparso) che ha lanciato tante giovani star nel mondo della televisione e dello spettacolo. Nel salotto di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ne approfitta per riproporre una storica intervista realizzata dall’allora giovanissima conduttrice, Ambra Angiolini, all’uomo del momento a quei tempi con il suo celeberrimo Karaoke, ovvero Fiorello. L’artista siciliano raccontava la sua adolescenza: “A 15 anni vivevo ancora in Sicilia, ad Augusta, tentavo di studiare al liceo scientifico, ma già lavoravo nelle prime radio private e, inoltre, facevo il cameriere in un bar. Mi davo da fare, insomma, non chiedevo i soldi ai miei genitori”.