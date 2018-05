Polemiche sul "royal wedding", Meghan Markle non invita i fratelli

Il famoso film "Parenti serpenti", diretto da Mario Monicelli nel 1992, ha finalmente una versione reale con tanto di sottotitoli in inglese. A pochi giorni dal matrimonio dell’anno tra il principe Harry e Meghan Markle, che si terrà il 19 maggio prossimo, continuano a fare scalpore le relazioni tormentate tra la bella attrice e i suoi fratelli, assenti dalla lista degli invitati. "Non sposarla, non è la donna giusta per te", ha scritto il fratellastro Thomas in una lettera indirizzata al futuro cognato. Come ricorda Mattino Cinque, pochi mesi fa è invece toccato alla sorellastra Samanta Grant, anche lei fuori dalla lista degli invitati, sfogarsi pubblicamente: "È un’ambiziosa arrampicatrice sociale".



Come trapelato negli ultimi giorni, gli unici membri della famiglia Markle ammessi al lieto evento saranno papà Thomas e la mamma Doria Ragland. Tra le altre indiscrezioni c'è quella che riguarda il viaggio di nozze che, nonostante manchi ancora la conferma ufficiale dalla Casa Reale, dovrebbe essere in Africa: precisamente in Namibia, nell’esclusivo Hoanib Valley Camp che si trova in una delle zone più remote e selvagge del paese, tra montagne, dune sabbiose e distese desertiche.