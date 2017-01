Platinette si rimette in pista: sui social è più magro e... "ballerino"

Mauro Coruzzi, in arte Platinette , perde peso ma non la voglia di prendersi poco sul serio. Il personaggio tv ha mostrato sui social i risultati del suo programma di dimagrimento semestrale, intrapreso dopo l'operazione dello scorso settembre, quando gli fu impiantato un palloncino intragastrico. Un video di un ballo scatenato a petto nudo sulle note di "Rumore" di Raffaella Carrà e due foto a confronto sottolineano i progressi di Coruzzi.

Volto smagrito e sorridente, l'aria soddisfatta di chi è consapevole dei buoni risultati raggiunti. Sui social, Platinette si mostra così e con la solita ironia scrive: "8 settembre 2015 -18 gennaio 2016. Più passano i giorni più ho l'aria di uno che sta per prendere i 'voti'…". Un commento a doppia valenza: da un lato l'allusione al televoto e quindi allo show tv di cui dovrebbe presto far parte, dall'altra il riferimento al volto beato mostrato nella foto recente, contrapposto a quello pingue di 4 mesi fa, prima dell'inserimento del palloncino intragastrico che lo aiutasse a dimagrire.

8 SET 2015 -18 GEN 2016+ passano i giorni + ho l'aria di uno che sta per prendere i "voti"...

L'intervento chirurgico, associato a una dieta, sta dando i risultati sperati. Solo 20 giorni dopo l'operazione, Platinette aveva perso 8 chili e prima di Natale pare che la bilancia avesse fatto segnare un positivo -24 kg. La strada da percorrere resta però ancora lunga e lo si intuisce anche dalla clip in cui Mauro Coruzzi si esibisce in una scatenata performance di danza sulle note di "Rumore" della Carrà durante una lezione di ballo in vista di "Ballando con le stelle", lo show di cui Platinette dovrebbe essere prossimo protagonista.