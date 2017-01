Platinette: "Ho già perso 40 chili, ma ne devo eliminarne altri 30 per tornare in forma..."

La draq queen più famosa d'Italia continua così il suo percorso di dimagrimento e lo racconta nella prima puntata di Domenica Live, dopo la pausa estiva, alla padrona di casa Barbara d'Urso. Dopo il primo intervento di introduzione di un palloncino intragastrico nello stomaco, che permette ai pazienti affetti da obesità di dimagrire in modo significativo, Platinette ha deciso di sottoporsi per la seconda volta a questo tipo di operazione. Lo scorso sabato il nuovo intervento.



"Il palloncino non può essere un'alternativa alla dieta. Lo sottolineo perché non vorrei che qualcuno a casa lo fraintendesse", spiega Platinette. "Ho scoperto sulla mia pelle che tanto più il dimagrimento è lento quanto più è duraturo nel tempo. E' una gioia vedermi andare in bicicletta. Sabato scorso non avevo impegni ho preso la bici e sono andato in centro con lo zainetto e Patty Pravo nelle orecchie, perché ho capito che anche lei mi aiuta", aggiunge la draq queen più famosa d'Italia. "Io non voglio diventare magro, ma voglio perdere ancora 30 chili in sei mesi per raggiungere il mio peso forma", racconta Platinette che poi ricorda la sua esperienza a 'Ballando con le stelle'.