Pio e Amedeo, il duo di "Emigratis" insieme anche in vacanza

Non solo lavoro per Pio e Amedeo. Il duo di "Emigratis", colleghi in tv, sono anche amici nella vita. Sul numero di Eva Tremila di questa settimana li vediamo mentre si concedono una giornata al mare con le rispettive famiglie, dove i due comici foggiani tirano fuori il loro lato più tenero. Pio è sposato con Cristina Garofalo e hanno una bimba. Invece Amedeo ha un bambino dal matrimonio con Maria Finizio, che è in dolce attesa del secondo, come si vede nelle foto.