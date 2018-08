Pio e Amedeo: dalla Puglia con furore per sdoganare il "politically incorrect"

Pio e Amedeo. È questo il marchio di fabbrica, non il contrario, di una comicità dissacrante che non ha via di mezzo: o la si ama, o la si odia. Lo sa bene il duo pugliese che ha preso l'arte di arrangiarsi e l'ha letteralmente messa in valigia, pronta per essere tirata fuori al momento giusto - per loro. Perché le vittime di Pio e Amedeo non hanno scampo, una volta entrate nel mirino. Che sia scroccare una cena, l'ingresso in un locale o semplicemente molestare qualche vip, loro non si fanno trovare impreparati sfoggiando un'irriverenza cui è difficile controbattere. Tutti li conoscono e i giovani li adorano.



La terza stagione di Emigratis sembra averne consolidato il successo: armati di zoccoli di legno, pellicce orribili e tutto lo "schifo" di cui sono capaci, Pio e Amedeo hanno ottenuto auto, gioielli, cene costose e quanto potevano a calciatori, attori, personaggi famosi dello showbiz che volenti o nolenti si sono ritrovati coinvolti in veri e propri sketch. Se c'è una cosa certa è che Pio e Amedeo non hanno intenzione di cambiare: esattamente come la loro comicità, o li si ama o li si odia.