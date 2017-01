Pino Insegno, muscoli e baci sul bagnasciuga di Fregene

Innamorato e in versione "macho man" in costume Pino Insegno , 56 anni, sfoggia pettorali e baci sulla spiaggia di Fregene in compagnia della bella moglie Alessia Navarro, 37 anni, mentre passeggiano sul lungomare. Dopo un anno di successi l'attore si gode il meritato relax estivo...

Il sorriso e il buonumore non lo abbandonano mai, soprattutto adesso che è in vacanza con la sua dolce metà, sposata nel 2012 e da cui ha avuto un bambino, Alessandro, nel dicembre del 2014. Il terzo figlio per Insegno, che stato sposato con Roberta Lanfranchi, da cui ha avuto altri due maschi, Matteo e Francesco. In gran forma e in completo relax sul lettino sotto l'ombrellone con alcuni amici, l'attore è l'immagine della felicità e della serenità.