Pino Daniele, Maurizio Crozza predisse la morte in diretta tv

14:39 - Maurizio Crozza aveva predetto in tv la morte di Pino Daniele. In uno sketch del suo show “Crozza nel Paese delle meraviglie” andato in onda il 28 novembre scorso, il comico aveva dato la scomparsa del cantante come avvenuta. Durante la parodia del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, infatti, Crozza, in un triste presagio, si diceva dispiaciuto per la perdita dell'artista partenopeo.

“Un grande cantante che se n'è andato troppo presto lasciando un vuoto incolmabile”. Nella sua imitazione del "Viperetta" Massimo Ferrero, Maurizio Crozza parlava così di Pino Daniele poco più di un mese prima della sua scomparsa, avvenuta il 4 gennaio scorso. Parole che sarebbero di lì a poco diventate espressione del sentimento di tutti i fan del popolare cantante.