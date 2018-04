Pierpaolo Pretelli: “Io e Ariadna ci siamo lasciati dopo la nascita del bimbo”

Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero si sono lasciati: lo scoop è stato riportato anche a Pomeriggio Cinque. Ad annunciarlo è la stessa Barbara D'Urso che ha ospitato in studio l'ex velino di Striscia la Notizia, pronto a dare le sue ragioni della rottura con l'attrice cubana: “La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d’incontro”, sottolinea il ragazzo. “Si è creata una voragine tra noi e abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa, così lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba”.



L’ex velino si mostra davvero abbattuto: “Quando Ariadna ha comprato il biglietto mi ha spezzato il cuore in due, io sono molto innamorato di lei e di mio figlio. Anche lei mi ama ma forse il suo orgoglio è più forte di quel sentimento. Non so quanto ci faccia bene separarci per così tanto tempo, ma mi dispiace dover lasciar andare via mio figlio”. In studio si accende poi il dibattito ed è la stessa Barbara D’Urso a sottolineare: “Mi permetto di dire direttamente ad Ariadna: questa scelta forse ti farà pentire”. Lui però replica: “Lei mi ha chiesto di accompagnarla, però io non posso muovermi per via del lavoro”. Barbara allora gli intima: “Lotta per questa tua famiglia, Pierpaolo”.