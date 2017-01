Pierluigi Pardo tra politica e attualità a "Maggioranza Assoluta"

C'è sempre la prima volta. Anche per Pierluigi Pardo che giovedì 18 febbraio (e il 25) sarà al timone di uno show non sportivo in seconda serata su Italia 1 con " Maggioranza Assoluta ". "Con Tiki Taka abbiamo portato fuori dal ghetto la cultura popolare del calcio. Ora ci proviamo con le idee. Politica compresa", spiega il giornalista all'Ansa.

Nel nuovo programma di Videonews, 5 personaggi noti (diversi in ogni puntata, si parte con Roberto Formigoni, Vladimir Luxuria, Filippo Facci, Francesca Barra e Andrea Pucci), con idee chiare e forte personalità, si sfideranno a colpi di parole e concetti su temi di attualità legati a costume, società, informazione, politica, cronaca. Saranno i telespettatori, attraverso un sistema di voto multipiattaforma - app Mediaset Connect, Web, sms, twitter con l'hashtag #MaggioranzaAssoluta - a determinare l'andamento delle sfide. I 5 duellanti si affronteranno in 4 round ad eliminazione diretta. In ogni confronto, degno delle primarie politiche, metteranno in gioco se stessi, le loro opinioni, la loro arte retorica, sottoponendosi round dopo round, all'insindacabile giudizio del pubblico.

"L'idea è quella del talk - prosegue Pardo - ma alla 'maniera' di Italia 1, molto interattiva, con una buona parte di game e servizi. Sul tavolo metteremo temi come le unioni civili, l'uso delle armi e la difesa personale, le droghe leggere, l'alimentazione tra vegani e carnivori. Insomma, gli argomenti che dividono in questi giorni l'Italia. Ci sarà la politica, ma in senso più ampio, anche senza dibattito sulle elezioni". A vegliare, ma anche commentare e pungolare il tutto, Il presidente, ovvero l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. Come è nel suo stile, interverrà nei confronti, sferrando giudizi e opinioni personali sull'andamento delle sfide. Al termine di ogni puntata, i due finalisti si confronteranno in un test psicologico elaborato nel corso del programma dallo psicologo Carlo Alberto Cavallo. Il ballottaggio finale decreterà il vincitore di puntata.