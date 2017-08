Piazza del Popolo, Fabio Rovazzi-show anche senza il suo partner...Morandi

Seppur orfano del suo insolito, ma ormai collaudato partner, Gianni Morandi, Fabio Rovazzi è tornato a "Volare" in Piazza del Popolo, in occasione del Wind Summer Festival: e i fan sono impazziti! La coppia del momento viaggia sulle note di Volare, appunto, singolo destinato a diventare il tormentone dell'estate 2017. Un successo di visualizzazioni social, che l'artista milanese non era riuscito a raggiungere nemmeno con le sue portentosissime hit "Andiamo a comandare" e "Tutto molto interessante", a testimonianza del successo nel suo mix con Morandi, sempre più camaleontico e capace di tornare ad essere un idolo tra i giovani.