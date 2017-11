A "Tu si que vales" arriva un talento incappucciato e con una maschera che chiede di essere valutato esclusivamente per le sue qualità al pianoforte. Il talento non gli manca, anche Rudy Zerbi glielo riconosce: "Sei bravissimo. Tieni bene le dita, ottima posizione". Il concorrente mascherato alla fine decide di svelare la sua identità: non è altro che Giacomo Casanova di "Striscia la Notizia". Maria De Filippi lo promuove a pieni voti: "A me è piaciuto molto, grande abilità e velocità senza mai tradire il suono". Lui: "Avevo sempre promesso a mio padre che lo avrei fatto su un palco importante e questo lo è". Anche il pubblico lo premia: per Casanova il 91% delle preferenze.