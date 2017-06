Pinuccio, l'inviato di "Striscia la Notizia", si trova a Pescara per documentare una situazione che ha del paradossale: all'ospedale Spirito Santo, infatti, non è più possibile utilizzare l'eliporto interno da quando hanno acquistato i nuovi mezzi, troppo pesanti per la piattaforma.

La struttura è collaudata per reggere un peso non superiore alle 3,5 tonnellate, ecceduto però dalla nuova eliambulanza in dotazione all'ospedale.

La soluzione temporanea individuata dall'amministrazione ospedaliera è stata autorizzare l'atterraggio degli elicotteri all'aeroporto di Pescara, dove un'autoambulanza attende il paziente per il trasporto in ospedale. La corsa nel traffico cittadino rischia però di far perdere minuti preziosi al malato, soprattutto nei casi più gravi.