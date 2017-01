People's Choice Awards, Sharon Osbourne prende a calci il disturbatore

Invasione di palco ai People's Choice Awards a Los Angeles. Nel corso della premiazione del cast dello show pomeridiano della CBS "The Talk", un uomo ha fatto irruzione sul palco interrompendo il discorso di una delle conduttrici premiate, Sara Gilbert , nota in Italia per il ruolo di Darleene nella sit-com "Pappa e Ciccia". In soccorso della Gilbert sono arrivate le colleghe Sheryl Underwood e Sharon Osbourne , con la moglie di Ozzy che ha preso a calci il disturbatore.

L'uomo era tra il pubblico in sala. Secondo "The Hollywood Reporter", che cita un testimone oculare, il ragazzo sarebbe stato ammanettato e identificato come Zacari Nicasio, per poi essere rilasciato. Voleva "far sapere al mondo chi sono". Gli è riuscito solo di imitare il fuoriprogramma di Kanye West agli Mtv Video Music Awards del 2009, quando il rapper salì sul palco per protestare contro il premio dato a Taylor Swift e non a Beyoncé.