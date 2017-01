People's Choice Awards, "Grey's Anatomy" si conferma la serie tv preferita

Poche le sorprese per questa edizione numero 42 del premio. Oltre alle due serie che hanno fatto la parte del leone, sono uscite a mani vuote sia "Teen Wolf" e "The Vampire Diaries", che le chiacchieratissime "Game of Thrones" e "The Walking Dead".



Tutti i vincitori:



TV show preferito - The Big Bang Theory

Attore TV di commedia preferito - Jim Parsons

Attrice TV di commedia preferita - Melissa McCarthy

Network TV Drama preferito - Grey's Anatomy



Attore TV drammatico preferito - Taylor Kinney

Attrice Tv drammatica preferita - Ellen Pompeo



Cable TV drama preferito - Pretty Little Liars Premium

Cable TV drama preferito - Homeland



Serie animata preferita - I Simpson



Serie in streaming preferita - Orange is The New Black

Nuova commedia Tv preferita - Scream Queens

Nuova serie Tv drammatica preferita - Supergirl