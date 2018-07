Pensioni, Maria Rosa: "Con 550 euro, non arrivo a fine mese"

Maria Rosa, bidella in pensione da ventiquattro anni, è una degli undici milioni e mezzo di italiani che cerca di arrivare a fine mese con una pensione minima e spera, come promesso da Matteo Salvini e Luigi di Maio, in un aumento dell'assegno. "Non mi vergogno di dirlo, a volte vado nei guardaroba - i centri di raccolta dell'usato - a prendere quello che mi danno" racconta ai microfoni di Stasera Italia. "Ma il Governo deve sbrigarsi ad aumentare le pensioni, perché io con 550 euro al mese non riesco ad andare avanti".



Il provvedimento dichiarato dovrebbe aumentare le pensioni minime da 424 euro a 780 euro al mese ma il costo previsto per attuarlo si aggirerebbe attorno ai quattro miliardi di euro, che salgono a venti miliardi se si aggiunge l'eliminazione della legge Fornero: per il Ministro dell'Economia Giovanni Tria resta da capire dove trovare i soldi per coprire questo piano. Nel frattempo persone come Maria Rosa continuano la loro battaglia quotidiana. "Il supermercato è troppo caro, perciò mi rivolgo a un'associazione che offre da mangiare a chiunque: latte, frutta e persino lasagne".