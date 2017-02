Penn Badgley, il Dan di "Gossip Girl" si è sposato

Dan Humphrey di "Gossip Girl" non è più single e le fan non possono che prenderne "tristemente" atto. Penn Badgley infatti, l'attore che ne interpreta il personaggio nella famosa serie, si è sposato a sorpresa lunedì pomeriggio con Domino Kirke , musicista e cantante e sua fidanzata dal 2014. Un matrimonio per pochi intimi con cerimonia civile in un tribunale di Brooklyn.

Abito blu per lui e vestito bianco lungo di pizzo per lei per una cerimonia romantica e molto semplice. Domino, che ha già un figlio di 3 anni da una precedente relazione, è sorella di Jemima, famosa per il suo ruolo di Jessa Johansson in "Girls" e Lola, che è Hailey Rutledge in "Mozart In The Jungle", entrambi presenti al matrimonio. Penn è stato legato sentimentalmente a Blake Lively (adesso moglie di Ryan Reynolds), sua collega nel ruolo di Serena in "Gossip Girl" dal 2007 al 2010 e poi a Zoe Kravitz, a cui ha detto addio nel 2013.