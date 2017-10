Penelope Cruz tutta nuda per "Esquire"

Dopo tanto cinema la Cruz ha recentemente scelto di tornare a recitare in una serie tv, per la prima volta da quand'era adolescente. E per il gran rientro ha scelto proprio di interpretare un'icona del made in Italy: Donatella Versace. La prossima stagione di "American Horror Story" (in onda negli Usa nel 2018) ruota infatti intorno al tragico omicidio di Gianni Versace, avvenuto a Miami nel 1997.



Per calarsi nel personaggio ha dovuto recitare in inglese, sua seconda lingua, ma con accento italiano. "L'avevo già fatto per il musical 'Nine' (al fianco di Sophia Loren ndr.) e ho già interpretato in passato una donna italiana. Nel film di Sergio Castellitto 'Non ti muovere' recitavo in italiano quindi ho familiarità con la lingua. Parlo italiano, ma è comunque una grande sfida".