Pedopornografia: arrestato l'attore Mark Salling, star della serie tv "Glee"

Mark Salling , noto al grande pubblico per il ruolo di Noah Puckerman nella serie tv "Glee" , è stato arrestato a Los Angeles per possesso di materiale pedopornografico . L'attore 33enne, che il 22 gennaio comparirà davanti al giudice, è stato rilasciato dopo aver versato una cauzione di 20mila dollari. Secondo alcuni media statunitensi sul suo pc sarebbero state trovate migliaia di immagini pedopornografiche.

Per Salling, nato a Dallas, in Texas, nel 1982, non si tratta del primo guaio giudiziario. Nel 2013 fu accusato di violenza sessuale.