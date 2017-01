4 novembre 2014 Pechino Express 2014, vincono i coinquilini Stefano Corti e Alessandro Onnis Al secondo posto il pallanuotista Amaurys Perez con moglie Angela Rende, terze le favorite al podio Eva Grimaldi e Roberta Garzia Tweet google 0 Invia ad un amico

08:54 - Alla fine i coinquilini Stefano Corti (diventato famoso come il twerkatore de "Le Iene") e Alessandro Onnis hanno vinto "Pechino Express 2014", condotto da Costantino della Gherardesca. La coppia ha sconfitto le favorite cougar Eva Grimaldi e Roberta Garzia, le uniche in gara dalla prima puntata e finite terze. Secondo posto per un'altra coppia entrata a trasmissione già iniziata: il pallanuotista cubano Amaurys Perez e la moglie Angela Rende.