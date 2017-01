Problemi di salute per Paolo Brosio, che è stato ricoverato in ospedale per un'operazione. "Cari amici subirò un delicato intervento chirurgico alla gamba destra, al quale dovrà seguire un periodo di riabilitazione" ha annunciato attraverso la sua pagina Facebook "Appena mi sarà possibile tornerò a scrivervi e comunicare con tutti voi. Un abbraccio e grazie per le vostre preghiere ".