Patrizia Pellegrino: “Ho un fidanzato più giovane di 30 anni, ma non è un toy boy”

“Ho incontrato un ragazzo che ha 30 anni in meno di me, ma non è un toy boy”. A parlare della sua nuova storia d’amore a Pomeriggio Cinque è Patrizia Pellegrino, splendida showgirl 55enne, paparazzata qualche giorno fa insieme all’attore Vladimir Randazzo, di 24 anni. I due si sono conosciuti a un provino e ora lavoreranno insieme. Lei, reduce dal matrimonio con l’imprenditore Stefano Todino, naufragato un anno fa in modo doloroso dopo circa 14 anni, ora ha voglia solo di “vivere questa storia con leggerezza e chissà cosa succederà”.



La showgirl spiega di rifiutare la definizione toy boy perché Vladimir “non è un giocattolo, è una persona più grande e più responsabile della sua età, è il classico principe”. Di fronte all’entusiasmo contagioso di Patrizia, anche Paola Caruso ha deciso di fare una confessione: “Anch’io ho un fidanzato più giovane, di cinque anni”. Il riferimento è all’imprenditore Francesco Caserta, che ha definito “l’uomo della mia vita, forse faremo dei figli insieme”. Per ora stanno già crescendo insieme il chihuahua di lei, Camilla, con cui sono stati fotografati per le vie di Milano.