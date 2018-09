Patrizia Pellegrino: “Ho detto no a Maradona”

Patrizia Pellegrino, conduttrice televisiva di Torre Annunziata, rivela un scottante retroscena a Pomeriggio Cinque: “La sera della consegna dello Scudetto al Napoli, Maradona ci provò con me”. Ma Carmen Di Pietro, che in tempi non sospetti confessò di aver avuto un flirt con El Pibe de Oro, non ci sta e replica duramente: “Stai dicendo una bugia e lo sai benissimo, non gli sono mai piaciute le donne come te”. La Pellegrino comunque prova a tranquillizzare la collega. “Stai serena, a me non piaceva e gli ho dato un due di picche brutale”. Chi avrà ragione? L’ultima parola forse spetta proprio al calciatore.