Patrick Stewart, l'ex capitano Picard di "Star Trek" in versione drag queen

Parruccona bionda, abito di seta rosa shocking e make up esagerato. Patrick Stewart si è presentato "en travesti" a Los Angeles per promuovere la seconda stagione della serie televisiva "Blunt Talk" di cui è protagonista. Dopo che le prime immagini "trasformate" dello storico capitano della nave spaziale Enterprise di "Star Trek" sono finite sui social, i fan dell'attore hanno commentato: "Sembri la sorella anziana di Helen Mirren".

La serie comedy "Blunt Talk" è stata ideata da Seth MacFarlane ("Family Guy", "American Dad") e Jonathan Ames ("Bored to Death") e arriva ora alla seconda stagione negli Usa. Patrick Stewart veste i panni di Walter Blunt, un giornalista britannico che vuole conquistare il panorama dei canali statunitensi via cavo che trattano le news dando le sue opinioni ed esternando i suoi orientamenti, anche quando non solo per nulla richiesti.