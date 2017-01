Patrick Dempsey, il dottor Stranamore compie 50 anni

L'attrice, fresca di separazione da Ben Affleck, ha respinto le insistenti voci sulla presunta liason con Patrick Dempsey celandosi dietro a un ermetico "No comment". Nessuna conferma, nessuna smentita nemmeno dal collega, che da un anno ha divorziato dalla seconda moglie Jillian Fink, compagna per 16 anni e madre dei suoi tre figli. La make up artist, però, continua a usare il cognome del marito, il che ha indotto molti a pensare che la relazione tra i due non fosse proprio del tutto alle spalle. Dempsey si era sposato una prima volta ad appena 21 anni, nel 1987, con la madre del suo miglior amico, Rocky Parker, di 27 anni più grande.



Questioni di cuore a parte, oggi Patrick Dempsey si concentra sul ruolo di terzo elemento del triangolo con Renée Zellweger e Colin Firth in "Bridget Jones's Baby". Entrato nel cast dopo la rinuncia di Hugh Grant, l'attore è impegnato in Inghilterra sul set della commedia, primo vero grande impegno dopo l'addio a "Grey's Anatomy".



L'uscita di scena del suo personaggio, l'affascinante dottor Sheperd, durante l'11ma stagione della serie tv, ha infranto i cuori di milioni di fan ed è stato accompagnato da un vero e proprio giallo. L'ideatrice del medical drama, Shonda Rhimes, ha letteralmente fatto fuori il sexy chirurgo (e con esso il suo interprete) si vocifera per divergenze d'opinioni e presunte tresche (di Dempsey) sul set. Eppure il dottor Stranamore è quello a cui le fan del bell'attore restano più legate, nonostante Dempsey in carriera abbia interpretato altri ruoli da "uomo dei sogni" in film come "Tutta colpa dell'amore", "Appuntamento con l'amore" o "Come d'incanto".



Gli inizi sono a metà degli Anni Ottanta, con una serie di pellicole non memorabili, tra commedie e horror, poi apparizioni in diverse serie tv, fino al 1989 quando recita in "Seduttore a domicilio" e diventa famoso. Nel 2000 ottiene una parte in "Scream 3" di Wes Craven e compare in alcuni episodi nella sit-com "Will&Grace". Fa un provino per interpretare il Dottor House, ma il suo destino è diventare un altro dottore della tv. Quello che lo renderà celebre in tutto il mondo. Tra i suoi film, anche "Transformer 3" e "Le regole della truffa".



Il suo sex appeal lo porta a essere nominato "Uomo più sexy del pianeta" nel 2007 e a diventare testimonial di Versace (poi di altre importanti aziende) per tre stagioni, ma l'impegno nella moda non è l'unico extra che Dempsey si concede quando non recita. La passione per le auto da corsa gli fa sperimentare le gare di velocità e a mettere in piedi, insieme ad Alessandro Del Piero, una scuderia che porta il suo nome. La perdita della madre lo induce, invece, a fondare il The Patrick Dempsey Center For Cancer Hope & Healing, un centro di cura per i malati di cancro.