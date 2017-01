Patrick Dempsey: "Dopo Grey's Anatomy rinasco al volante"

Fu sempre l'ex consorte a soddisfare il suo desiderio di adrenalina, spronandolo a partecipare alle competizioni sportive agonistiche. "Vedendo quanto fossi appassionato, ipnotizzato davanti alla televisione, mi disse che dovevo provarci anch'io" ha raccontato Dempsey a "Vanity Fair".



Durante gli anni di "Grey's Anatomy" non è stato però facile per lui incastrare il lavoro con gli eventi automobilistici. Ora che ha più tempo libero Dempsey può finalmente dedicarsi anima e corpo alla sua passione per le quattroruote. E la carriera? "Ho letto tre copioni, ma nessuno di quei copioni mi avrebbe cambiato la vita - ha dichiarato - Al momento il cinema può aspettare"